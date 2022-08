- Nogle af de her ting opdager politiet i forvejen som en del af deres almindelige efterforskning, men når det ikke er selvstændigt kriminaliseret, skal der ret meget til for, at man kan straffe nogen for medvirken.

- Så skal de nærmest fanges med stofferne nede i kantinen på skolen for at man kan straffe nogen for medvirken, siger justitsministeren.

Han forestiller sig, at ”det maksimalt skal kunne udløse fire år i fængsel, men et førstegangstilfælde vil ende på omkring 30 dage”.

Regeringen og Mattias Tesfayes bandeudspil indeholder en række andre initiativer også. For der er ”fortsat alt for meget bandeaktivitet i Danmark”.

- Jeg synes, at det er for let for banderne at rekruttere nye medlemmer. Jeg synes man slipper for let for vold og narko, og jeg synes særligt, at vores efterforskning efter bagmændene er for svag.