Det bliver i Vestjyllands Storkreds, at Søren Gade skal gøre sit for at støvsuge området for stemmer til Venstre ved næste folketingsvalg.

Det siger han søndag til TV Midtvest. Han stiller op i Holstebro-kredsen.

- Jeg er glad og stolt over, at jeg kan komme hjem til Holstebro og blive opstillet der. Jeg er rundet af Vestjylland, siger Søren Gade til mediet.