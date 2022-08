Nye Borgerlige har tre krav til en borgerlig statsministerkandidat inden det folketingsvalg, der kan komme inden for få måneder.

- Der skal som minimum indføres et nyt asylsystem, stilles krav til udlændinge i Danmark om, at de kan forsørge sig selv, og så skal vi sikre, at udlændinge, der begår kriminalitet, bliver udvist, siger Pernille Vermund.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er de to statsministerkandidater i blå blok, der indtil nu har meldt sig på banen.