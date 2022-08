Mette Frederiksen vil straffe kriminelle hårdere i nyt udspil

Derudover vil Socialdemokratiet også afsætte et betydeligt milliardbeløb for at sikre, at der i fremtiden skal være kapacitet nok til, at kriminelle potentielt sidder indespærret i længere tid.

I lang tid har manglen på fængselspersonale været italesat, og det er blandt andet det område, som pengene skal gå til. Pengene skal også gå til flere anklagere, mere personale til domstolene og sågar et nyt fængsel.

Den nuværende aftale for Kriminalforsorgen indebærer allerede opførslen af et nyt fængsel med 400 pladser, men milliardbeløbet skal finansiere endnu et.

Udmeldingen om en ny strafreform kommer, mens der i øjeblikket spekuleres i, hvornår der skal udskrives valg.

Statsministeren ville tirsdag på et pressemøde i forlængelse af partiets sommergruppemøde i Odense ikke sige, om hun har tænkt sig at følge De Radikales krav om at udskrive valg inden 4. oktober.