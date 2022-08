- Jeg er dybt bekymret. Så det er ikke sådan, at jeg ser det som meget oplagt, at Mette Frederiksen skal være statsminister igen, siger han.

Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne går til folketingsvalg på at sikre, at der bliver dannet en bred regering hen over midten.

Han opfordrer Socialdemokratiet til at tænke over, hvorvidt partiet kunne gå med i en regering uden nødvendigvis at have statsministerposten.

- Kunne man ikke forestille sig, at et sådant parti kunne være med i en regering uden nødvendigvis at sidde for bordenden.