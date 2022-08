Løkke håber igen at blive valgt i Sjællands Storkreds

Den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen vil igen være at finde på stemmesedlen i Sjællands Storkreds, når der bliver udskrevet folketingsvalg.

Det skriver Sjællandske Medier.

Han har siden 2012 været opstillet for Venstre i Sjællands Storkreds. Og han har altså besluttet at blive i kredsen, selv om han denne gang stiller op som politisk leder for Moderaterne.