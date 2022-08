Inger Støjberg blev idømt 60 dages ubetinget fængsel. Den straf har hun siden afsonet.

Nær så klar i mælet var Jakob Ellemann-Jensen ikke i mandags, da han fik samme spørgsmål.

»Jeg kommer simpelthen ikke til at stå og fordele ministerposter og den slags i dag. Alle de bogstavkombinationer og hvem-skal-hvad-og-hvordan-og-hvorledes er minimum én postgang og et folketingsvalg for tidligt,« sagde han her, inden at hans partikollega Troels Lund Poulsen brød ind: