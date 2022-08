Ingen samlet plan

Onsdag præsenterede Det Konservative Folkeparti en samlet økonomisk 2030-plan, der blandt andet indeholder store skattelettelser.

Søren Pape Poulsen blev således den første statsministerkandidat til at fortælle vælgerne, hvad man får med ham i Statsministeriet.

Fredagens udspil fra Venstre er ikke en samlet økonomisk plan. Om finansieringen nævnes, at Venstre mandag præsenterede en reform af jobcentrene, og at potentialet ved at flytte danskerne fra deltid til fuldtid er op mod 23 mia. kr.

Men hvornår vil Venstres formand så fremlægge en økonomisk 2030-plan?

Det vil han gøre inden valget. I første omgang afventer Venstre, at regeringen præsenterer en fremskrivning af dansk økonomi frem mod 2030.

Flere målinger viser, at vælgerne generelt foretrækker Søren Pape Poulsen som statsminister frem for Jakob Ellemann-Jensen. Det tager V-formanden dog ikke så tungt.

Han håber, at vinden vender, efterhånden som Venstre får fremlagt sin politik og afviser samtidig, at han kan finde på at trække sig som statsministerkandidat.

»Den måling, vi lægger mest vægt på, det er den måling, der falder på valgdagen. Så må vi se, hvad styrkeforholdet er, og hvad mandaternes logik er. Så er jeg helt sikker på, at Søren Pape godt kan se sig selv i en regering med mig som statsminister, og jeg kan godt se mig selv i en med Søren Pape som statsminister,« sagde Jakob Ellemann-Jensen på pressemødet.