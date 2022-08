Regering vil droppe udskældt digital prøvevagt

Regeringen vil droppe it-systemet Den Digitale Prøvevagt, der blev udviklet til at overvåge og forhindre, at gymnasieelever snyder under prøver. Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Ved systemets generalprøve i 2019 udtalte Datatilsynet alvorlig kritik af behandlingen af elevernes personoplysninger. Også landet elevorganisationer kom med store protester.