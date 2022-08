Her er, hvad Støjbergs kandidater vil gøre for hovedstaden

Det kræver ikke ligefrem ekspertise i politisk analyse at give et nogenlunde kvalificeret bud på, hvilken del af landet Inger Støjbergs nye parti især forsøger at bejle til.

»Der er simpelthen blevet for langt fra Christiansfeld til Christiansborg,« konstaterer Danmarksdemokraterne i klare vendinger på deres hjemmeside, og med pressemøder på Hvidsten Kro og bandbuller mod de fine københavnske saloner står man ikke ligefrem tilbage med indtrykket af, at partiets primære målgruppe residerer i Kartoffelrækkerne.