Venstre vil indføre ret til fuldtid i trængte velfærdsjob

Derfor er der behov for en egentlig ret til fuldtid, mener Venstre.

- I dag er der jo en situation, hvor der er nogle arbejdsgivere, der ikke tilbyder det, fordi det er direkte billigere for dem i forhold til eksempelvis at få bemandet nattevagter i ældreplejen.

- Der er vi nødt til nu at få anlagt en ny kultur i vores offentlige sektor, hvor vi sikrer, at de mennesker, der ønsker at arbejde flere timer, får mulighed for det, siger Sophie Løhde.

De ”store velfærdsområder” er eksempelvis pædagoger, sosu-assistenter og sygeplejersker, lyder det.

Samme forslag om en ret til fuldtid kom fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i marts.

Et udtræk, som FH havde fået Danmarks Statistik til at lave, viste, at cirka 22.000 deltidsansatte i det offentlige ønskede at arbejde mere.