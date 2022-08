Politikere fra seks partier melder sig klar til Taiwan-tur

- Det, Taiwan har brug for nu, er vores opbakning. Det er vi nødt til at holde fast i – at selvfølgelig skal Taiwan ikke isoleres på den måde, som Kina ønsker det. Det skal de ikke have lov til at lykkes med, siger udenrigsordfører for Venstre Michael Aastrup Jensen til Politiken.

Han fortæller desuden, at en gruppe politikere allerede er i gang med at planlægge en sådan tur til efteråret.

To af regeringens støttepartier er blandt dem, der melder sig klar til en rejse. De Radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, understreger dog, at en rejse skal have et ”relevant formål”.