Støtteparti erkender dyre lejemål får mest ud af lejeloft

Indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen (S) mener dog ikke, at det vil komme de mest velhavende lejere til gode.

- Nej, det mener jeg ikke, man kan sige. Vi har en gruppe af private lejere, som ikke nødvendigvis er de fattigste. Men det er entydigt dem, der risikerer at blive ramt af de højeste lejestigninger, og det er derfor, vi sætter ind der, siger han.

Der findes luksuriøse lejelejligheder til mange tusinde kroner særligt i storbyerne. Med et loft vil dem, der har råd til at bo i de lejligheder, få mest ud af det i rede penge.

Det afviser ministeren dog.

- Det er en blandet gruppe. Det, der bare er værd at hæfte sig ved, det er, at det er den gruppe, der risikerer at stå overfor de højeste stigninger. Det er så voldsomme stigninger, at vi risikerer, at folk må gå fra hus og hjem, siger han.