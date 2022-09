Fro Pia Allerslev er politik fortsat en stor del af hendes hverdag.

Det er til trods for, at det er flere år siden, at hun stoppede sin politiske karriere, som hun for nuværende ingen planer har om at genoplive. Men har man helliget 26 år til magtens spil og politiske planer, så hænger det ved.

Et politisk virke stod dog på ingen måde skrevet i stjernerne for Pia Allerslev, for på trods af sin opvækst i Venstres vestjyske kerneland var det ikke i barndomshjemmet i landsbyen Ørnhøj, at hendes politiske sindelag blev bragt til live.