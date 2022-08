Minister: Danmark skal være maritim stormagt og bygge krigsskibe

- Vi har værftsindustri i Danmark, men det er også oplagt, at dette rummer muligheden for, at der skal bygges nyt på den front. Det er noget af det, dansk erhvervsliv skal tage stilling til, siger Bødskov.

Tidligere i år blev der indgået et såkaldt nationalt kompromis mellem regeringen, SF, De Radikale, Venstre og De Konservative om at styrke det danske forsvar. Det skete som direkte konsekvens af Ruslands invasion.

Det skal blandt andet medføre, at Danmark når et Nato-mål om at bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar i 2033. Det er blandt andet også herfra, at pengene til skibsbyggeriet skal komme.

Ifølge flådehistoriker Søren Nørby, adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier under Forsvarsakademiet, skal fokus rettes mod mere dansk tilstedeværelse i Østersøen fremover.

- Vi har en situation, hvor søværnet i mange år har kigget på, at vi skal ud og sejle på de store have langt væk hjemmefra. Men nu skal vi tilbage til Østersøen. Det kræver sandsynligvis nogle lidt andre skibe og flere af dem nok også.

- I øjeblikket har vi kun fem egentlige krigsskibe, og de er selvfølgelig super gode til det, de kan. Men de kan kun være et sted ad gangen. Det kunne godt være, at vi har brug for nogle flere.

- Hvis de skal sejle i Østersøen, så kan det godt være, at de ikke behøver at kunne sejle 9000 sømil, som fregatterne kan, siger Nørby.