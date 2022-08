19/08/2022 KL. 05:00

For abonnenter

Søren Gade er tilbage, og han har ikke tænkt sig at holde kæft: »Jeg ville lyve dig op i hovedet, hvis jeg sagde, at vi ikke har mistet et eller andet«

Han har afvist gøre det. Men nu vender Søren Gade alligevel tilbage til dansk politik og siger i et stort interview med Jyllands-Posten, at han går efter at komme tilbage i partiets ledelse. Venstre har mistet »noget« i de senere år, og han vil styrke forbindelseslinjerne til Jylland, lyder det.