Det fremgår ikke, hvor mange boligejere, der uberettiget har modtaget varmechecken.

Det er boligejere selv, der her pligt til at rette i BBR-registeret, mens kommunen efterfølgende skal godkende ændringerne.

Men det betyder ikke, at pengene skal betales tilbage, selv om de er udbetalt uberettiget.

Det er nemlig skrevet ind i loven, at boligejerne kan beholde pengene, hvis beløbet ikke overstiger 6000 kroner.

Energistyrelsen skriver desuden til DR Nyheder, at styrelsen udelukkende kigger på, hvad der var registeret som varmekilde for en bolig ved skæringsdatoen for deres opgørelse den 1. januar 2022.