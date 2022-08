I alt er der blevet udbetalt 2,4 milliarder kroner som varmehjælp. Udbetalingen er sket automatisk til den ældste i husstanden.

Dan Jørgensen (S) vil ikke stille op til interview med Ritzau. I stedet henviser hans ministerium til Energistyrelsen.

Energistyrelsen henviser til den lovtekst, som blev vedtaget.

I et skriftligt svar til Ritzau skriver styrelsen, at varmechecken udbetales, som et flertal i Folketinget har bestemt i den lov, der indførte varmechecken.

Her fremgår det, at en varmecheck skal udbetales blandt andet på baggrund af, hvad der står opført i BBR-registret per 1. januar 2022 - ikke på baggrund af hvilket fyr, der er reelt stod hvor.

- Energistyrelsen administrer derfor i overensstemmelse med loven, når der er udbetalt med udgangspunkt i BBR-registrering, skriver vicedirektør Stine Leth Rasmussen i svaret.