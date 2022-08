Mette Frederiksen om en snarlig valgdato: »Jeg har selvfølgelig hørt, hvad Sofie Carsten Nielsen har sagt«

På pressemødet præsenterede regeringen også et loft over huslejestigninger.

»Det er blevet rigtig dyrt at handle ind. Det er blevet dyrt at tanke. Mange frygter med rette, om de kan betale deres husleje,« sagde Mette Frederiksen.

Cirka hver tredje lejers husleje risikerer nemlig at stige op mod 8-9 pct. som følge af den generelle inflation i samfundet.

Konkret vil regeringen derfor indkalde Folketingets partier til forhandlinger om et loft over huslejestigninger på cirka 4 pct.

Regeringen lægger op til, at en ændring af reglerne skal hastebehandles og gælde med tilbagevirkende kræft, så også allerede udmeldte huslejestigninger på over 4 pct. bliver nedjusteret.

Bred eller smal regering?

Grundlovsdag kom Mette Frederiksen med en opsigtsvækkende nyhed.

I et stort interview med Jyllands-Posten åbnede hun for at danne en regering med partier fra den traditionelle blå blok.

»Jeg vil gerne åbne en diskussion af, om man kunne lave en regering hen over midten,« sagde hun dengang.

Alligevel understregede hun på tirsdagens pressemøde, at hun har en anden førsteprioritet.

»Det er vores udgangspunkt at denne regering fortsætter. Det er det, vi går til valg på,« sagde Mette Frederiksen.

Det kræver dog, at Mette Frederiksen kan finde flertal uden om Radikale Venstre.

Støttepartiet har nemlig understreget, at det ikke vil acceptere en ny socialdemokratisk etpartiregering.

Mette Frederiksen blev spurgt ind til dette på pressemødet. Her lød svaret, at »det ikke er noget nyt«, at Socialdemokratiet og Radikale Venstre ser forskelligt på en række ting.