Vores journalistik holder hverken med rød eller blå. Den holder med vælgerne. Vores redaktion fremlægger fakta og perspektiv. Stiller politikerne til ansvar for deres løfter. Afdækker spin og fikumdik. Afslører afstanden mellem ord og handling. Giver dem plads til at fremlægge visioner for Danmark. Og retter blikket mod hele Danmark, ikke kun hovedstaden. Derfor er overskriften på vores valgkampsdækning ”Hele Danmarks stemme”.

Efter en valgperiode med coronanedlukning og store ændringer af danskernes hverdag er det tid til at spørge vælgerne til råds. Særligt minksagen har skabt store skel i den politiske debat, men det samme har slaget om tidligere pension til nedslidte, en ny forsvarspolitisk verdensorden og den stramme udlændingepolitiks dilemmaer.