Avisledere kræver svar fra Pape efter statsministermelding

- At både Ellemann og Pape tydeligvis tror, de kan vinde valget uden at fremlægge en vision for Danmark, beror på en yderst risikabel og grum undervurdering af vælgerne, lyder det i lederen.

Jyllands-Posten glæder sig over mandagens udmelding fra den konservative formand, og her roses han for befriende klare borgerlige budskaber.

Information savner derimod klare svar fra den nyslåede statsministerkandidat.

- Især nu, hvor Søren Pape vil være landets næste statsminister, må han derfor afkræves klare, konkrete og nytænkende svar på, hvordan han ikke alene vil opretholde, men ligefrem løfte serviceniveauet uden at tilføre en hårdt presset offentlig sektor flere penge, skriver indlandsredaktør Anton Geist i tirsdagens leder.