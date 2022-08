Venstre har i indeværende valgperiode mistet en række stemmemagneter som før omtalte Lars Løkke Rasmussen, Inger Støjberg og Tommy Ahlers for blot at nævne nogle.

Der er derfor ikke noget at sige til, at Jakob Ellemann-Jensen er tilfreds med at få Søren Gade som kandidat.

- Jeg er glad for, at han har takket ja og er klar til at blive en del af et stærkt hold, som skal vinde folketingsvalget, så vi kan få en ny borgerlig-liberal regering i Danmark, skriver Jakob Ellemann-Jensen på Facebook.

Næste folketingsvalg skal afholdes senest 4. juni næste år.

De Radikale har dog lovet at vælte regeringen, hvis ikke statsminister Mette Frederiksen (S) udskriver valg senest 4. oktober ved Folketingets åbning.

Det skyldes Minkkommissionens kritik af regeringens beslutning om at aflive alle mink i Danmark, hvilket der ikke var lovhjemmel til.