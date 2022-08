Mette Frederiksen om Pape-kandidatur: Forvirring i blå blok

Ved samme valg havde Alternativets daværende politiske leder, Uffe Elbæk, annonceret sin egen grønne blok, hvor han også var statsministerkandidat.

Mette Frederiksen har denne gang ingen konkurrenter til statsministerposten i den røde blok, men til gengæld har hun både halvsløje meningsmålinger og et potentielt mistillidsvotum fra De Radikale hængende over hovedet.

Hvis ikke Mette Frederiksen senest ved Folketingets åbning 4. oktober udskriver folketingsvalg, så har De Radikale lovet at flå tæppet væk under regeringen ved at stemme for et mistillidsvotum mod den.

Det vil efterlade Mette Frederiksen med valget mellem at udskrive valg eller lade regeringen gå af uden at udskrive valg, hvorefter det vil være op til Folketingets partier at finde frem til en ny regering.