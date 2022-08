Venstre modsætter sig ikke Støjberg i en regering

Kort forinden havde Jakob Ellemann-Jensen ellers afvist at svare på spørgsmålet:

- Prøv at høre. Jeg kommer ikke til at stå og fordele ministerposter og den slags i dag. Alle de der bogstavkombinationer og fordelingen af ministerposter er minimum én postgang og ét folketingsvalg for tidligt, lød det fra Jakob Ellemann-Jensen.

Efter Troels Lund Poulsens svar tager formanden dog ordet igen.

- Da Inger Støjberg blev stemt ud af Folketinget, handlede det om, at du ikke både kunne afsone en dom og sidde i Folketinget samtidig. Og ved den lejlighed sagde vi jo klart og tydeligt, at når den dom var afsonet, så var det vælgernes dom, som vi har respekt for herinde, siger V-formanden.

I december blev den tidligere Venstre-minister Inger Støjberg kendt skyldig i at overtræde ministeransvarlighedsloven. Hun har efterfølgende afsonet 60 dages ubetinget fængsel i fodlænke.