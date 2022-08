Forsvarsminister om Pape: Han gør forvirring i blå blok total

Ministeren peger på Konservatives ønske om at afskaffe Arne-pensionen, den tidlige pension. Og han henviser til besparelser i den offentlige sektor for at kunne finansiere partiets løfter om skattelettelser.

- Det er en fremtid for mange, mange offentlige ansatte, som nu står til at miste deres job, når man ser på, hvad han siger om finansiering af sine løfter om meget store skattelettelser, siger Bødskov.

Med Papes kandidatur er der nu to kandidater i den borgerlige blok.

I juni lød det fra statsministeren, at hun var klar til at drøfte et bredt regeringssamarbejde. Det blev umiddelbart mødt med bred skepsis fra de borgerlige partier.