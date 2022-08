16/08/2022 KL. 05:00

Borgerlig politik blev fejet væk fra skærmen, før Søren Pape meldte sig som statsminister

For første gang i årtier vil V og K stille med hver sin statsministerkandidat, og det åbner nu et uforudsigeligt spil om, hvem man får som statsminister, hvis man stemmer borgerligt til næste valg. K-formand Søren Pape Poulsen siger, at han vil være den bedste til jobbet, at han har ambitionerne, og at han står fast på sine værdier. Forinden havde partiet slettet og rettet de mest borgerlige visioner.