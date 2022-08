Borgmester i forbøn for ukrainsk familie: Udvid særlov

- Der er det her helt unge par lige flygtet fem dage for tidligt i forhold til skæringsdatoen i særloven, og så har vi pludselig ikke lov til at hjælpe med noget som helst. Hverken lejlighed eller sundhedsydelser. Og det er jo næsten ikke til at leve med, synes jeg, siger Anders Wolf Andresen.

Han håber derfor, at politikerne i Folketinget hurtigt vil kigge på at få loven ændret. Både for parret, som inden udgangen af august står til at skulle ud af deres lejlighed, og for andre i samme situation.

Han foreslår i stedet, at danske politikere kan læne sig op ad reglerne fra Norge eller Sverige, og at man vurderer sagerne mere individuelt.