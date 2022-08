Minister: Sommerpres får os ikke til at droppe grænsekontrol

Tusindvis af ferierende bilister har i sommer siddet i kø i timevis på grund af grænsekontrollen mellem Danmark og Tyskland.

Regeringen står dog fast på at beholde kontrollen, som grænsependlere i årevis har kritiseret for at være mere symbolsk end praktisk. Men regeringen mener, at den er nødvendig.

- Jeg har fuld forståelse for, at grænsekontrollen skaber frustrationer for nogle, ikke mindst for mennesker der arbejder i grænselandet, siger justitsminister Mattias Tesfaye (S) i et folketingssvar.