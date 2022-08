Christianitter har fået deadline for statens tilbud om arealkøb

De omkring 9000 beboere på Christiania får frem til 29. august til at beslutte sig for, om de vil tage imod statens tilbud om arealkøb.

Det oplyser Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt for mig at sige, at der er tale om et take it or leave it-tilbud. Christianitterne har haft sommeren til at kigge på aftalen, som de har haft nogle opklarende spørgsmål til, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) i meddelelsen.