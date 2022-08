Folkepensionister kan se frem til en større ældrecheck i september

Anden halvdel af den økonomiske hjælp vil blive udbetalt i begyndelsen af næste år.

Det samme gælder det skattefri engangsbeløb på 2000 kroner til personer på tilbagetrækningsydelser.

Et skattefrit engangsbeløb på 2000 kroner til personer med handicap, der i forvejen modtager tillæg, og enlige forsørgere kan udbetales senest i midten af oktober.

- Der er ingen tvivl om, at mange danskere har svært ved at få pengene til at række på grund af de stigende priser, som blandt andet er en følge af krigen i Ukraine, siger Peter Hummelgaard.

Omkring 290.000 danskere modtog ældrecheck sidste år. Hele aftalen koster 3,1 milliarder kroner, og den bliver blandt andet finansieret ved lavere anlægsrammer for offentlige investeringer i 2022 og 2023.