Minister vil holde møde med fodboldaktører efter uro ved derby

- Hvis der viser sig at være nogenlunde bred opbakning om, hvad der skal til for at få sikret festen for de mange, så er vi villige til at præsentere lovforslag, hvis det er det, der skal til, siger ministeren til TV 2 Lorry.

Der er kommet nyt fokus på uroligheder ved fodboldkampe i forbindelse med søndagens derby imellem FC København og Brøndby IF.

Her blev der blandt andet kastet med sæder på stadion.

En Brøndby-tilhænger er torsdag blevet varetægtsfængslet for at tvinge to FCK-fans til at tage deres trøjer af og tage et FCK-tørklæde fra en tredje person i et S-tog efter kampen.