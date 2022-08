Hvad har statsminister Mette Frederiksen tænkt sig at gøre med de 10 topembedsmænd – herunder hendes egen departementschef, Barbara Bertelsen – som fortsat bestrider nogle af de højeste stillinger i samfundet, 42 dage efter at Minkkommissionen ellers fastslog, at de havde fejlet så fatalt i minksagen, at de kunne drages til ansvar for det?