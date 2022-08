Mette Frederiksen afviser for nu ukrainsk ønske om kampfly

26 lande er repræsenteret ved konferencen. Landene skal blandt andet diskutere videre fællesfinansiering af våben og våbenproduktion til Ukraine.

Og det er afgørende, at landene fortsætter med at donere til Ukraines militær, slår Mette Frederiksen fast.

- Hvis man skal være lidt direkte, så kan man forebygge krige med bløde redskaber i udenrigspolitik. Men når krigen først er begyndt, så bliver man nødt til at bruge våben for at få den afsluttet, siger statsministeren.

Ifølge den amerikanske avis The Washington Post er der dog diskussioner blandt USA og allierede om donation af kampfly til Ukraine.

Den øverste chef for det amerikanske flyvevåben, general Charles Q. Brown Jr., sagde 20. juli, at der er forskellige muligheder i forhold til at styrke Ukraines flyvevåben med nye fly.