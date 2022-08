Olsen Dyhr fortsætter gerne som Christiansborgs kedeligste dame

Efter folketingsvalget i 2019 skrev støttepartierne under på et såkaldt forståelsespapir, der betød, at Socialdemokratiet kunne danne en etpartiregering.

Efterfølgende er dele af teksten i forståelsespapiret blevet tolket på forskellig vis. Især Enhedslisten og De Radikale har tørnet sammen.

I forbindelse med sommergruppemødet har SF lanceret 16 såkaldte forhandlingskrav til et regeringsgrundlag efter et kommende valg.

Kravene er ikke ultimative, fastslår Olsen Dyhr, men skal betragtes som en ønskeliste til, hvad en kommende regering skal kæmpe for at opnå i løbet af den næste valgperiode, hvis den altså skal have støtte fra SF.

Blandt de 16 punkter er der fokus på klima, børn og unge samt bedre velfærd. Olsen Dyhr siger, at SF’s absolutte hovedfokus vil være på børns trivsel og mere klimahandling.