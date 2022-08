Danmark sender 25 lastbiler fyldt med værnemidler til Ukraine

Ukrainske myndigheder har anmodet om hjælpen via EU’s kriseberedskab.

De værnemidler, der sendes afsted, er i overskud på det nationale beredskabslager. Donationen påvirker derfor ikke det danske beredskab.

Danmark har også tidligere doneret til det ukrainske sundhedsvæsen. For eksempel er medicin, ambulancer, vacciner og medicinsk udstyr tidligere sendt fra Danmark til Ukraine.

Styrelsen oplyser, at Danmark også er klar til at bistå med flere værnemidler, hvis Ukraine eller andre nabolande berørt af krigen har brug for det.

Værnemidlerne er placeret på flere lagre rundtom i landet. Beredskabsstyrelsen står for transporten af dem sammen med Styrelsen for Forsyningssikkerhed.