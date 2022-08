Det er Danmarksdemokraterne, der har henvendt sig til Steen Thomsen, siger han til Ritzau.

Om det er Støjberg eller Skaarup, vil han ikke ud med, men der har været en dialog især de seneste par uger, tilføjer Thomsen.

- Jeg har haft nogle måneder til at trække vejret og sunde mig lidt. Det var et stort arbejdspres i konfliktfyldt farvand, og nu er jeg blevet tilbudt at blive konsulent hos Danmarksdemokraterne. Det er for spændende at sige nej til, siger Thomsen til Ritzau.

Det var Thomsen, der fra scenen i Herning Kongrescenter 23. januar kunne fortælle, at Morten Messerschmidt havde vundet formandsopgøret i kriseramte DF over Martin Henriksen og Merete Dea Larsen.