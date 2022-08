Dansk donation kan hjælpe Ukraine med ammunition og reservedele

- Det har de stadig brug for penge til. Dels fordi det, de har, bliver slidt, og fordi russerne skyder noget af det i stykker. Og dels fordi der ikke er nok af det endnu.

- Som krigen skrider frem, og de får flere og flere af de her våbensystemer fra USA, Storbritannien og andre steder, så får de også brug for noget andet.

- De får brug for ny ammunition til våbensystemerne, og de får brug for reservedele, fordi sådan noget her bliver nedslidt, og så har man brug for at kunne reparere det, siger Kristian Lindhardt.

Med det nye bidrag er Danmark oppe på at have støttet Ukraine med over tre milliarder kroner, siden landet blev invaderet af Rusland 24. februar.