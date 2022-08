SF: Naturens Lov bliver centralt krav til regeringsgrundlag

- Vi har udviklet 16 forhandlingskrav til et kommende regeringsgrundlag, og det er ikke fordi, vi forventer at få al vores politik igennem. Men det her er et af vores hovedkrav, og det vil det være i forhandlingerne, for naturen kan ikke vente, siger Pia Olsen Dyhr.

Men vil SF kunne indgå i et regeringsgrundlag, hvor der ikke indgår en aftale om en bindende naturlov? Ikke bare som ambition, men som en klokkeklar aftale om, at det skal vi have?

- Jeg har meget svært ved at se, at vi laver et regeringsgrundlag uden Naturens Lov, hvis SF er med i det.

- Men jeg kommer ikke med ultimative krav. Jeg siger, at det her er virkelig vigtigt for os, og så håber jeg, at andre forstår budskabet, siger Pia Olsen Dyhr.