Radikale er overbevist om at partiets valgultimatum holder

De Radikales politiske leder har i et stykke tid talt for et regeringssamarbejde hen over midten i dansk politik.

Sofie Carsten Nielsen har kritiseret regeringen for at være for lukket og magtfuldkommen.

De Radikale ønsker dog ikke eksempelvis at skulle indgå i en regeringskonstellation udelukkende med Venstre og De Konservative.

- Nej. Vores ønske er en regering med både røde og blå partier. Jeg har brugt det nationale kompromis som eksempel på noget, hvor det virkelig lykkedes for rød og blå at træffe langsigtede beslutninger for Danmark, siger hun.

Det nationale kompromis er den aftale, som regeringen indgik med SF, De Radikale, Venstre og De Konservative om at styrke det danske forsvar efter Ruslands invasion i Ukraine.