Betyder det noget, at den, som tegner partiet, ikke vil bruge det ord?

- Det må hun selv vurdere. Det kan jeg ikke gå op i, siger Kjærsgaard.

Partiformand Morten Messerschmidt mener, at de folk, som præsenterer partiets politik på et område, skal ”sige tingene lige ud”.

- Jeg har altid sagt tingene lige ud, som jeg ser dem, og det skal vores folketingskandidater selvfølgelig også gøre. Når jeg ser fem drenge med omvendt kasket og tydelig mellemøstlig oprindelse, så kan jeg ikke se, man kan kalde dem andet end araberdrenge. De er i hvert fald ikke danske, siger Messerschmidt.

- Men hvis Majbritt med sin baggrund i politiet vil omtale dem på en anden måde, så er det fint nok, siger han.

I sin præsentation af retspolitikken lagde Majbritt Birkholm vægt på, at udlændinge dømt i Danmark skal afsone i udlandet, og flere skal generelt afsone i udlandet.

Desuden vil hun have DF til at arbejde målrettet på, at politiet kommer til at kunne benytte genetisk slægtsforskning som værktøj i efterforskningen af drabssager og grov personfarlig kriminalitet.