Venstres Fatma Øktem genopstiller ikke ved næste valg

Folketingsmedlem for Venstre Fatma Øktem genopstiller ikke ved næste folketingsvalg.

Det oplyser hun i et opslag på Facebook.

- Efter 15 år hvor Venstre og politik har været noget af det vigtigste i mit liv, har jeg et stort ønske om at prøve andre sider af mig selv af, og jeg kan mærke, det er tid til at handle på den følelse, skriver Fatma Øktem.