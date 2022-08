Messerschmidt vil have Støjberg-duel: Det skylder vi danskerne

DF-formanden mener altså, at det vil være godt for danskerne at kende forskellene på Dansk Folkeparti og Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne.

- Sådan at vi kan få afklaret, hvor vi ser ens på tingene, og hvor der er forskel på vores partier, siger han.

Morten Messerschmidt erklærer sig villig til at møde Inger Støjberg til duel, hvor det skal være - også på Støjbergs hjemmebane i Hadsund.

- Jeg møder gerne op for at diskutere med Inger, hvor vi er enige, og hvor vi er uenige. Det synes jeg, at vi skylder danskerne, siger DF-formanden.