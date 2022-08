Halvdelen af kommunerne vil sættes fri på beskæftigelsesområdet

Der er stor interesse for at blive en af de fire kommuner, der får mulighed for at slippe for statslige regler og krav på beskæftigelsesområdet.

I alt har 49 kommuner - halvdelen af landets 98 - søgt om at blive sat fri på området.

Det oplyser KL, som er interesseorganisation for kommunerne.

Der er god grund til, at ønsker om at være underlagt færre regler på området, lyder det fra borgmester i Odense Peter Rahbæk Juel (S), som er formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.