EL skoser R: De risikerer at give Støjberg og blå blok magten

- Jeg skal ikke bestemme, hvad De Radikale skal gøre. Men jeg mener, at de skal kæmpe om klimahandling sammen med os i stedet for at true med et mistillidsvotum uden politisk indhold.

Det er et farligt magtspil, Sofie Carsten Nielsen har indledt for selv at komme i regering, siger Villadsen med henvisning til den radikale leder.

- Jeg er bange for, at det kommer på bekostning af en politik, vi burde føre i fællesskab for mere klimahandling og en styrket velfærd, siger Villadsen.

Onsdag holder De Radikale sommergruppemøde. Partiet har i den forbindelse fremlagt en 2030-plan. Den indeholder blandt andet topskattelettelser.

- Der bør være 90 mandater bag progressiv, ordentlig politik. Men det er klart, at når De Radikale fremlægger en 2030-plan, som i stor stil går ud på at tage fra folk, der har det svært, og i stedet for give topskattelettelser, så er jeg bekymret.