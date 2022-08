Venstre: De Radikale går en ny vej med 2030-plan

2030-planen fra De Radikale skal ifølge partiet lægge pres på statsminister Mette Frederiksen (S), og den skal ses som en håndsrækning til blå blok.

Det er De Radikales ambition om at lave en bred regering hen over midten af dansk politik. Mette Frederiksen har selv luftet samme tanke, mens Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, ikke kan se scenariet for sig.

- Jeg synes, at man skal lade vælgerne tale. For os er det afgørende, at vi får en anden regering, hvor Mette Frederiksen ikke længere får lov til at lede Danmark.

- Vores udgangspunkt er, at det er Jakob Ellemann-Jensen, der er statsminister. Og så håber vi, at vi kan samle de blå partier til en dagsorden, der gør Danmark rigere.