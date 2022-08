DF-formand: Klart man ikke vil stemme på parti i intern strid

Messerschmidt peger på, at Støjbergs parti ikke ønsker et opgør med menneskerettighedskonventionen og andre internationale konventioner, der står i vejen for den udlændingepolitik, som DF ønsker.

Dansk Folkeparti vil dog heller ikke gå planken ud på konventionerne.

DF-formanden sagde tidligere på året til Avisen Danmark, at det ville være et ”meget centralt krav” for at kunne støtte en blå regering at få løfter om, at den vil sætte gang i en proces mod en løsere tilknytning til konventionen.

I dag bruger han ikke ordet ”krav”:

- Nej, det er et ønske for DF. Det er et meget væsentligt ønske. Men er det klart, når det ikke er noget, der er flertal for, så er det noget, der skal arbejdes på, siger Messerschmidt.

Der venter Morten Messerschmidt en sag som anklaget for svindel med EU-midler og dokumentfalsk i Retten i Lyngby til november. Han er tidligere dømt i sagen, men den skal gå om, da dommeren var inhabil.

- Der er han nærmest lidt heldig, kan man sige, for folketingsvalget vil jo blive afgjort inden da, siger Holstein.