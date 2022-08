Mette Frederiksen skal diskutere forsvar på nordisk topmøde

Efter det nordiske topmøde vil også Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, dukke op i Oslo til et møde med de nordiske regeringsledere.

De nordiske regeringsledere, der deltager ud over Mette Frederiksen, er Norges Jonas Gahr Støre, Sveriges Magdalena Andersson, Finlands Sanna Marin og Islands Katrin Jakobsdottir.

Mandag var forsvarsminister Morten Bødskov (S) i Malmø, hvor han holdt møde med forsvarsministrene fra Norge og Sverige.

Her var der enighed om, at den russiske invasion af Ukraine betyder, at de tre nordiske lande skal arbejde endnu tættere sammen på forsvarsområdet.