Venstre vil overdække motorveje for at bekæmpe trafikstøj

- Det er dyrt at bekæmpe støj, og jeg ved, at vestegnskommunerne er smerteligt bevidste om, at det koster mange penge.

- Men det er også noget, som koster mange borgeres trivsel og sundhed, siger han.

Boligudspillet indeholder i alt otte konkrete forslag. Søndag blev to af forslagene præsenteret i Berlingske.

Venstre ønsker at hjælpe førstegangskøbere af en ejerbolig.

Forslaget lyder, at man skal kunne indbetale op mod 50.000 kroner om året i fem år på en særlig boligopsparing. Det skal udløse et skattefradrag på 20 procent af beløbet.

Med opsparingen kan et par over fem år sammen opspare 500.000 kroner og få en skattegevinst på 100.000 kroner.

På udbudssiden ønsker Venstre desuden at opføre over 122.000 nye ejerboliger de næste ti år.

Der skal afsættes 100 millioner kroner til at ”give en gulerod til kommuner, der udbyder flere byggegrunde end den generelle boligvækst”.

Af andre forslag vil Venstre blandt andet fjerne tinglysningsafgiftens faste del for boliger med en salgspris på under en million kroner for at gøre det ”mere attraktivt at bo på landet”.