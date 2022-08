Venstre vil give skattefradrag til førstegangskøbere

Ud over det vil Venstre bruge 100 millioner kroner om året til at udvide antallet af ejerboliger med 122.000 over de næste ti år. Det skal blandt andet ske ved at belønne kommuner, hvor der bliver bygget flest nye ejerboliger, og hvor sagsbehandlingstiden er kortest.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, anerkender, at det er vigtigt, at man politisk sikrer lejeboliger til dem, der ikke har råd til en ejerbolig.

Han peger i Berlingske samtidig på, at antallet af andels- og lejeboliger har overhalet antallet af ejerboliger, selv om mange ønsker at bo i en ejerbolig.