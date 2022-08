Listen fik 29 procent af stemmerne, hvor 18,1 procent af alle stemmer gik personligt til Henrik Frandsen. Men borgmesterposten gik i stedet til Slesvigsk Partis Jørgen Popp Petersen, der kunne samle et flertal i kommunalbestyrelsen.

Trods sit nye medlemskab af Moderaterne fortsætter Henrik Frandsen som medlem af Tønder Listen.

Han argumenterer for, at ”Tønder Listen er et lokalt Tønder-parti” og ikke arbejder på landsplan.

- Der ikke skal herske tvivl om, at jeg er medlem af Tønder Listen, at jeg er medlem af kommunalbestyrelsen i Tønder, og at jeg også er til rådighed som borgmesterkandidat i 2025, hvis det er det, man ønsker, siger han til JydskeVestkysten ifølge Altinget.